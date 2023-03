VIRAL: Joven llegó borracho a su casa y rompe el medidor de luz

De nueva cuenta, se viralizó el caso de un joven que luego de intentar escabullirse en su casa de la forma más “discreta” acabo por hacer lo contrario, pues provocó que ocurriera un corte energía, dejando a todos sin luz.

El usuario que compartió el video fue @pablogargon. En él, se puede ver cómo llega borracho a casa e intenta entrar a su casa de la forma más encubierta posible, pero esto resulta en un problema mayor.

“Tal vez no se den cuenta de que ya llegó”, dice la descripción del video a modo de burla, pues en el se puede ver como el joven intentó cruzar el cerco de su casa pero al no tener en que apoyarse decidió poner su pie sobre el medidor de la luz, al hacer un poco de fuerza terminó arrancandolo y estrellandolo contra el suelo.

En el registro quedo grabado el momento exacto en el que arrancó el medidor con su pie al intentar brincar el cerco de su casa. Probablemente por haber estado ebriedad el joven ni siquiera se percató de lo que hizo, pues al ver que su casa se quedó completamente a oscuras solo se sentó en la barda viendo como su amigo no podía contener la risa.

“Ni Tom Cruise se atrevió a tanto xd”, “Sigilo ante todo, sin luz no lo ven, bien ahí”, “Así era la técnica”, “Fue pa q no lo vieran entrar”, “Desde el principio supe que era algo con el medidor de corriente”, “JAJAJAJAJAJAJAJ, no manches esa que se estaba riendo mejor lo hubiera aventado XDDD”, fueron algunos de los comentarios d elos internautas.