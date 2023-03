VIRAL: Joven exhibe a su compañera por no hacer su parte de la exposición "Se fue a la playa"

HERMOSILLO, Sonora.- Una de las redes sociales con mayor número de usuarios activos sin duda es TikTok, pues desde el 2022 es una de las aplicaciones con más número de descargas, tiendas digitales.

Por ello, en dicha plataforma los videos donde muestran divertidas escenas y peculiares momentos en la vida cotidiana casi siempre llegan a ser tendencia y ser virales.

Viral

Ahora se ha viralizado un clip en donde un joven llamado Jonatán no dudo en evidenciar a una compañera durante exposición, pues no había ayudado durante trabajo escolar.

En el video Se observa a Jonatán y la joven al frente del grupo, proyectando en una pantalla las dispositivas de las que se apoyaron; sin embargo, justo al momento de llegar a la parte de las conclusiones, Ulises denunció que su pareja no lo apoyó en nada.

“En conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada maestra”, dijo.

Tras dichos comentarios, la chica salió en su defensa y dijo que estaba enferma, aunque solo duro poco su testimonio, pues Jonatán mostró una nueva dispositiva en la cual dejo claro que sus excusas eran mentiras y había ido a la playa.

Como era de esperarse, dicho video llamó la atención de los usuarios y acumula más de 2.9 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que tomaron con humor la escena.



