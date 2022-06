VIRAL: Hombre se divorció de su esposa por cocinarle sopas instantáneas todos los días

INDIA.- Se hizo viral el caso de un hombre que asegura que se divorció de su esposa por cocinarle sopas instantáneas para el desayuno, almuerzo y cena todos los días.

En general, el consumo de sopas instantáneas no se recomienda en exceso, ya que es considerada un tipo de comida chatarra, debido a que es alto en carbohidratos, sal y grasa, y baja en diferentes nutrientes esenciales para tener un estilo de vida saludable

Viral

El particular caso llegó hasta el juez de distrito y de acuerdo al medio The New Indian Express llamó el expediente como "Caso Maggi" y llevó ese nombre por la marca de sopa instantánea muy conocida en la India.

El hombre confesó que su mujer siempre compraba cajas con paquetes de sopas instantáneas y eso le daba de comer todos los días.

De acuerdo con el juez que le toco el caso, la pareja se divorció con acuerdo mutuo y se reveló información de que en la India es muy común los divorcios entre residentes por casos comunes como este.

En las redes sociales se hizo muy viral este caso y muchas personas señalan que la sopa instantánea es una comida muy común entre la sociedad por su rapidez y practicidad que son.

