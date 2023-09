VIRAL: Conoce a 'El Licenciado' michi que vive en ayuntamiento de Veracruz

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral en TikTok la historia de un gatito mejor conocido como 'El Licenciado' pues vive en el ayuntamiento de Veracruz y es sumamente popular.

‘El Licenciado’ se ha ganado el cariño de todos los ciudadanos que van al Ayuntamiento de Veracruz para realizar los trámites.

Viral

Este gatito de color naranja, que ya es viral, era conocido por andar en los pasillos del Palacio Municipal y pasó de llamarse Güero a ser conocido como ‘El Licenciado’ porque las oficinas se volvieron su casa.

Las personas que van a las oficinas no evitan saludar y acariciar al minino quien es muy amable con las personas y además se ha mostrado como un michito muy social.

“Me llamo El Güero, pero todos me conocen como “El Licenciado”. Me la paso en el palacio porque aquí vivo, aquí me protegen y me dan de comer, también me dan premios porque cuido. Me gusta recibir a la flota que llega puntualita a chambear y a los que llegan tarde los recibo a punta de arañazos”, se puede escuchar en el video donde una persona cuenta su historia.



El gato es dócil, se deja acariciar por todos los que van a las oficinas y en días anteriores, se supo que el animal se enfermó de los riñones y fue atendido.