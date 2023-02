VIRAL: Compró un vestido de novia, se ‘casó’ consigo misma y se arrepintió un día después

HERMOSILLO, Sonora.-Se volvió viral una chica llamada Sofi Maure quien ha dado mucho de que hablar después de revelar que compró un vestido y se 'casó' consigo misma.

Sin embargo, no hubo final feliz, pues en unas horas se arrepintió.

Viral

La mujer compartió dos fotos virales de ella misma usando el vestido de novia que había adquirido.

Además, en esa publicación, indicó que se preparó su propio pastel de casamiento. Varios usuarios no tardaron en mostrarse sorprendidos por la decisión que tomó. Uno de ellos llegó a pedirle que mostrara el pastel y ella lo hizo sin problemas compartiendo una nueva imagen.

Lamentablemente, el ‘casarse’ consigo misma no le acabó gustando. Y es que un día después del anuncio de su ‘boda’, difundió un nuevo tuit. “Actualización: voy un día casada conmigo y no me aguanto más. Estoy viendo cómo es el tema del divorcio por las dudas”, escribió.

Foto: Captura de pantalla.

Como era de esperarse, su publicación rápidamente llamó la atención de los usuarios y tuvo miles de reacciones de personas que tomaron con humor la escena.