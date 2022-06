VIRAL: Chica musculosa revela que muchos hombres se niegan a salir con ella por su aspecto

ESTADOS UNIDOS.- Se ha vuelto viral un video de una chica llamada Hunter que confiesa a sus seguidores que muchos hombres se niegan a salir con ella por su aspecto.



Ella es amante del ejercicio y comparte videos en donde se le ve haciendo algunas de sus rutinas y su cuerpo escultural y formado no la dejara mentir.

En un reciente video que difundió en la mencionada red social, la joven amante de los ejercicios mostró lo que un hombre le dijo: “Eres bonita, pero no me gustan las chicas musculosas”. Ante esas palabras, ella reaccionó de una manera singular.

Dicho eso, puso el dedo de en medio de su mano haciendo referencia a que no le importaba lo que las personas digan sobre ella y que son muy seguidos los hombres que le dicen eso.

En otro video, que compartió el mes pasado, la joven se animó a contestar a un usuario que le comentó lo siguiente: “Una mujer en forma es atractiva, pero no quiero que esté tan en forma que se sienta como si estuviera en la cama como un hombre”. Hunter no dudó en decirle: “Serás tan fuerte como yo algún día, no te preocupes"

Su video ha generado muchas reacciones de los usuarios en redes, y afortunadamente también son muchos los comentarios que le ponen y dicen que la admiran por su fuerza y dedicación al deporte y la alienta a seguir entrenando si eso la hace feliz.