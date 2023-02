VIRAL: Chica conmueve al repartir comida a recolectores de basura y personas en la calle

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar contenido muy variado y situaciones que la gente agradece y se usan para concientizar.

Como es el caso de una chica que compartió un clip en donde reparte comida a las personas de la calle y recolectores de basura.

Viral

La chica muestra su ayuda y documenta como ayuda a las personas de la calle y de bajos recursos y así ser un poco solidaria.

Desde su cuenta @tomacción la mujer entrega los platos de comida y se puede ver como los hombres son muy agradecidos con ella.

Justo uno de los trabajadores le comentó: "me voy a sentar a comer, estoy que me desmayo, ya no aguanto".

Como era de esperarse, su video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 16 mil reproducciones y muchos le aplaudían su actuar.

