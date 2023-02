VIDEO: No fueron invitados a la boda de sus amigos y alquilaron un bote para no perderse la ceremonia

HERMOSILLO, Sonora.-Se volvió viral en TikTok la historia de unas personas que al parecer no fueron invitados a la boda de sus amigos y decidieron alquilar un bote para no perderse la ceremonia.

Aparentemente, la pareja se iban a casar en un barco y no pudieron invitar a todos sus amigos a la ceremonia.

Viral

"Hicimos esto porque fue una celebración de un fin de semana. ¡La ceremonia fue solo dos horas del fin de semana!", comentó la pareja en una entrevista.

Afortunadamente, unos amigos entendieron la situación y no tomaron de mala manera su no presencia en la lista de invitados. Tanto así que, para no perderse la ceremonia, decidieron alquilar un bote.

“Cuando no estás en la lista final de invitados, pero aún quieres apoyar a tus amigos el día de su boda”, se lee en el clip.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula más de 5 millones de reproducciones.



Te puede interesar: Restaurante genera polémica al prohibir el ingreso de menores de 10 años al establecimiento