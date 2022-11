VIRAL: "Casi me hago rica" Joven encuentra cajero automático abierto

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok se volvió viral un video en donde una joven encuentra un cajero completamente abierto y con dinero, sin embargo decide ser honesta y hablarle a las autoridades.

Viral

En el video se observa que el dinero está expuesto y al alcance de cualquier persona, sin embargo, la joven decidió actuar con prudencia y no tomar el dinero.

Incluso intentó cerrar la compuerta del cajero durante 15 minutos, pero no lo logró, por lo que decidió buscar a un guardia de seguridad de la plaza para reportar lo ocurrido.

“Está el cajero abierto, ya lo intenté cerrar, pero no se puede, topa, pero no sé con qué topa. No, no cierra”, comentó.

Achis achis... también quiero topar un cajero abierto �� pic.twitter.com/vLkCkBO97x — Cuenta Videos (@VideosFacil2022) November 23, 2022

Como era de esperarse el video rápidamente se viralizó y tuvo miles de reproducciones y cientos de comentarios de personas felicitando a la mujer por su honestidad y preguntándose que había pasado después, por lo que la mujer tuvo que comentar que ella había avisado a las autoridades y tiempo después llegaron a ver la situación.

Sin embargo no faltaron los comentarios que le señalaron que debió tomar al menos un poco de dinero.