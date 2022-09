VIRAL: Abuelita se gasta su pensión para llenar álbumes Panini

ARGENTINA.- El álbum Panini de Qatar 2022 está siendo una locura para los amantes del futbol y para la sociedad en general, por ello las estampitas son cada vez más difíciles de encontrar.

Ahora una abuelita llamada Ana del Rosalio Mulet ha llamado la atención enredes, pues se gasta parte de su pensión en estampas del álbum Panini.

La tierna abuelita se gasta un dineral en estampitas, de hecho, para esta Copa del Mundo, su objetivo es llenar seis álbumes Panini.

Asegura que la colección le llena el corazón y que también en parte lo hace por sus nietos.

“Muchos me critican. Me dicen ‘cómo vas a gastar tanto en figuritas’. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos. Prefiero gastar la jubilación en paquetes. Nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas“, dijo en entrevista para TN

Foto: Internet

Ana del Rosario Mulet además de ser una gran coleccionista, también es una gran organizadora de eventos, porque va reuniones para cambiar estampitas Panini.

Asegura desde hace muchos años se ha dedicado a coleccionar álbum con estampas, desde 1978 para ser exactos. Sin duda alguna, ella es la abuelita que todos quisiéramos tener.