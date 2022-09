VIDEO: Visitantes de Disney se las ingenian para meter gratis a una niña en carriola, disfrazándola de bebé

El lugar "más feliz de la Tierra" se está volviendo todavía más caro, lo que hace que algunos padres se vuelvan creativos para reducir los gastos de la visita a Disney World.

Tal es el caso de esta mujer que disfrazó de bebé a una niña de la edad de primaria para evitar pagar el precio de la entrada al parque de atracciones, lo que ha desatado un fuerte debate sobre si está mal lo que hace o si se trata en realidad de una idea genial.

El video recientemente publicado en TikTok muestra inicialmente a un grupo esperando en la fila para comprar boletos para entrar al parque; en el grupo se puden ver a dos mujeres que llevan una carriola.

Una chica, miembro del "staff" de Disney, sonríe y mira hacia la carriola, pero no parece tener nada que decir sobre la adorable "bebé", obviamente mayor, que pasa junto a ella, quien además está cubierta con una manta que bloquea la vista de sus piernas, que no son para nada de bebé.

Una princesa en su carruaje de bebé

Una vez que las mujeres pasan a la trabajadora, una de ellas levanta a la niña de la carriola, quien está más que lista para comenzar el mágico día con su apropiado vestido de Cenicienta.

Cuando suben los precios de los boletos de Disney”, se lee en el pie de foto, y la TikToker agrega: “La pobre niña estaba en un asiento de carrito para bebés”.

“[Pagamos] nuestros boletos y fuimos testigos de la cosa más divertida que jamás habíamos visto, así que decidimos compartirlo para que ustedes también puedan reírse”, comentó en TikTok una mujer que aparentemente vivió también el momento.

Pasar el día con tu "bebé" en Disney... No tiene precio

La entrada para uno a Disneylandia oscila entre 109 dólares y 159 dólares por día, según la fecha y la hora de la visita. Cada visitante de 3 años en adelante debe tener un boleto comprado.

El video fue publicado el lunes y ya ha sido visto casi 8 millones de veces; además, los comentaristas están fuertemente divididos sobre lo que ven: mientras unos lo toman de la manera divertida, otros critican a las mujeres por el acto "incorrecto".

Divertidos

“Mi hijo tiene 4 años, pero en Disneylandia sabe que tiene 2”, escribió otro, admitiendo haber empleado la misma estrategia.

“Mis padres [solían] obligarme a hacer esto”, coincidió otro.

“Apoyo totalmente esto porque fuimos en mayo y fue literalmente como sacar una segunda hipoteca de nuestra casa”, dijo uno.

“Simplemente enseñamos a nuestros hijos a mentir sobre su edad, pero esto es épico”, se rió un usuario.

“Una vez hice eso [con] 3 niños jajaja. Les dije que si se quedan calladas les compraré todos los vestidos de Disney jajaja”, compartió otra.

Críticas

Claro, como siempre, no todos los espectadores quedaron impresionados.

“La forma en que la gente no tiene vergüenza sigue sorprendiéndome”, una persona sombreó a las personas en el video.

"De ninguna manera. Incluso les explico a mis hijos que está mal tomar bebidas de fuente con una taza de agua. Es el principio de esto”, dijo otro.

“Entendería si tuvieran como 4 hijos, pero solo tenían 1, pero probablemente tuvieron que usar el dinero de su boleto para pagar la gasolina para llegar allí”, comentó otra persona.

Extrabajadores de Disney opinan

Algunos extrabajadores de Disney World incluso intervinieron para compartir cómo solían manejar esta situación.

“Trabajó en las puertas delanteras, créanme, lo sabemos”, escribió una persona. “Nos dicen que simplemente lo dejemos pasar”.

“Trabajé en la entrada en el pasado y déjenme decirles a todos que no [me] pagaron lo suficiente como para preocuparme TANTO. Veo un cochecito, el niño dice '2', que tengas un buen día”, coincidió otro.

“Solía trabajar en Disney y tenía que preguntarles a los invitados si su hijo tenía menos de 3 años. Ni siquiera estoy enojado con este LMAO”, se rió otro.

No cabe duda de que uno se las ingenia para hacer felices a sus hijos, pero no todas las acciones pueden ser aprobadas por todos. Al menos existe la certeza de que, por un acto así, Disney no perderá sus múltiples millones.

¿Tú qué opinas?

