VIDEO VIRAL: Cantante contratada por accidente en la boda de su ex infiel lo humilla frente a los invitados

Una mujer abandonada y engañada se ha vuelto viral después de afirmar que fue contratada accidentalmente para cantar en las nupcias de su ex infiel, todo por su manera de avergonzar al desprevenido novio y a su nueva esposa cuando la cantante alcanzó el micrófono.

Alexandra Starr ha obtenido más de 10 millones de visitas en TikTok con un clip publicado el mes pasado.

El que me engañó contrató a mi grupo para tocar en su boda, y no sabe que yo soy la cantante”, declaró.

Posteriormente, Starr explicó que ella se desempeña como cantante suplente para la banda, por lo que significa que su ex no tenía idea de que ella era parte del grupo cuando los contrató para actuar en su "gran día".

Starr también afirmó que había estado saliendo con el novio durante cinco años antes de que él la engañara con la mujer con la que se iba a casar, por lo que estaba ansiosa por vengarse de los dos.

El gran día

La pareja, que no ha sido nombrada públicamente, supuestamente se casó a fines del mes pasado, con un clip impactante subido por Starr el 30 de agosto, que parece mostrar cómo se desarrolló su plan vengativo.

En el clip, los desprevenidos novios se preparan para su primer baile con Starr de espaldas a ellos.

La música comienza a sonar antes de que la cantante empiece a interpretar la canción de boda elegida por la pareja, "All of Me" de John Legend.

Pero la vengativa cantante de bodas pronto descarrila la noche de los recién casados, cambiando de pista y lanzando una versión de "Before He Cheats" de Carrie Underwood, dándose la vuelta para mirar a la pareja y revelar su identidad.

El clip, que ha sido visto más de 10 millones de veces, muestra a la novia luciendo sorprendida y confundida, mientras Starr canta la letra.

Un segundo video muestra a Starr continuando cantando la canción mientras su examante se queda atónito. Luego, un invitado a la boda intenta interferir y evitar que Starr continúe, antes de arrojar rápidamente un vaso de agua al novio y salir pavoneándose de la habitación.

Los finales felices son difíciles de creer

Algunos espectadores no estaban convencidos de que el escenario fuera real, alegando que Starr inventó la elaborada historia de TikTok para despertar el interés en su incipiente carrera musical.

“Siento que esto definitivamente está actuando”, dijo uno, y otro afirmó que el video tenía una calidad de película Lifetime.

Un tercer escéptico dijo que la reacción de los novios no parecía creíble, afirmando sarcásticamente que se sentía como "actuación de telenovela".

Sin embargo, a partir del fin de semana pasado, Starr continúa insistiendo en que su historia es real, a pesar de las continuas preguntas de los espectadores.

Independientemente de la legitimidad de la historia, los videos virales han expuesto a la cantante a una audiencia completamente nueva, a quienes les gusta lo que escuchan.

