VIDEO VIRAL: Canino no puede dormir sin la mano de su dueña

En más de una ocasión se ha dicho que los perros “son los mejores amigos del hombre” todo esto por si fidelidad y el gran lazo que pueden llegar a tener con sus dueños, es gracias a ese tipo de momentos que se vuelven tendencia en redes sociales.

En la siguiente historia protagonizada por un perrito que llegó a conmover a los usuarios por la manera tan especial que encontró para dormir, que hasta el video fue replicado en otras plataformas digitales.

Fue el usuario @_la_juani en TikTok que publicó el video en el que se puede ver como el perrito toma su siesta, acostado en su cama.

Pero lo que llamó la atención de los usuarios no fue que apareciera acostado si no que en su comodidad tomo la mano de su dueña, aunque se encontraba totalmente dormido, no aleja su patita de la mano de su dueña.

Hasta ahora el video tiene más de 150 mil de reproducciones en TikTok y cientos de comentarios por parte de los usuarios: “llorar por animalitos es fuerte”, “morí de amor”, “yo tengo su hermana perdida”, son algunos de los que se pueden leer.