VIDEO: “Sus hijos me cuentan todo” Maestra alertó a los papás por los secretos familiares y se viralizó

HERMOSILLO, Sonora.- Se hizo viral en las redes sociales un video compartido por una maestra aparentemente de Puerto Rico, que le confesó a los padres de sus alumnos que sus hijos le cuentan todo lo que pasa en casa.

En su video publicado en Facebook asegura que los padres no saben nada de ella, pero ella si de ellos.

Viral

La educadora Marisel Hilerio Rivera les advirtió a los padres y madres que no fueran a buscar las notas pensando que ella no sabe nada de lo que pasa en la vida de los alumnos.

“Quizás usted no lo sabe papá, pero ustedes y yo somos mejores amigos. Yo sé todo lo que pasa en su casa, todo lo que pasa en su casa… Lo que usted come, lo que no come, de quién se dejó, de quién no se dejó, si la vecina le habla, si no le habla”, reveló en el video.

 

Continuó diciendo posibles excusas que a veces inventan los padres para no asistir a las reuniones, pero que son desmentidas por sus propios hijos. "Cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enfermo. Yo lo sé todo, yo lo sé todo”

Como era de esperarse, dicho video se viralizó y acumula más de 50 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que tomaron con humor la situación y algunos maestros que dieron la razón a la educadora.

