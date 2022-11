VIDEO: Por error utilizó pegamento el lugar de gotas para los ojos

A través de la plataforma Tiktok se viralizó el video de una joven, que sufrió un terrible accidente domestico. "Siento un horrible dolor" fue la frase que mencionó Lydia, la joven de 22 años que vive en Florida, luego de haber puesto por error pegamento en sus ojos en lugar de sus gotas humectantes.

En el momento del accidente, los parpados de su ojo izquierdo quedaron pegados completamente, por lo qué Lydia decidió acudir al hospital de urgencia.

"En la guardia me aplicaron un ungüento que rompe y disuelve el pegamento", comentó ella en sus redes sociales. Pero lamentablemente, la pomada no funcionó. "No funcionó, así que empezaron a quitar el pegamento manualmente tratando de abrir mi ojo" añadió.

De acuerdo a lo que comentó la joven, los médicos la llevaron a una sala y optaron por usar una herramienta para intentar separar los párpados. "Utilizaron un instrumento de metal para abrir el ojo, al final se logró el objetivo"

Lydia comentó estar con mucho dolor, tambien compartió a sus seguidores "Mi visión todavía no mejoró al 100% , me dieron gotas antibióticas para los ojos".

El video ya cuenta con más de 4,7 millones de reproducciones y casi medio millon de "me gusta". Actualmente el ojo de la joven se encuentra en mejor estado.

Los internautas compartieron comentarios positivos con ella donde le deseban pronta recuperación por su accidente. Además de otros comentarios cómo "Mis ojos empezaron a lagrimear. "No me imagino lo doloroso que debe haber sido esto para ti", expresó una segunda persona. "Estoy a punto de llorar porque parece muy doloroso", respondió una tercera, empatizando con Lydia.