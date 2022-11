Se hizo la muerta para salvarse del ataque de un oso

El lugar donde ocurrió este hecho fue en La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el momento quedo captado en cámara, donde se puede observar que una chica se encuentra sentada sobre una banca, ella se percata de que la están grabando a lo lejos, por lo que saluda pero, segundos después voltea el rostro solo para darse cuenta de que tras ella se encontraba caminando un oso.

De inmediato ella decide recostarse sobre la banca, además de cerrar los ojos con los brazos juntos, en una posición inmovil; debido a su acción esto pudo ser lo que le salvo la vida, ya que el oso pasó de largo y no hubo peligro alguno.

El video ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones, y los comentarios de los internautas demostraron admiración por la chica, aunque también generó algunos comentarios "cómicos" por la forma en la que ella actuó.

“La fiel prueba de que ‘hacerse el muerto’ te puede salvar la vida”, “me estás diciendo que la técnica de ‘hacerte el muerto’ sí funciona”, “y el oso: ‘no manches, si aquí estaba y de repente desapareció”, “el oso: ‘voy a hacer como que no te vi”, “si me tapo los ojos no me ve, ja, ja, ja, lo mejor del video”, “jamás creí en la teoría de ‘hacerse el muerto’ hasta hoy”.

Mientras quienes le dieron su respeto dijeron lo siguiente: “admiración total por no ponerse nerviosa, yo hubiera gritado mucho”, “amiga, mis respetos, yo hubiera gritado como loca e igual no lo lograba”, “qué buen instinto de supervivencia. Una vez le gruñí al perro de la calle y me atacó”, “mantuvo la calma, eso es bueno. Nervios de acero le dicen”.