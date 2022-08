[VIDEO] Pastor de Missouri enfurece porque no le compraron el reloj de lujo que quería: "La congregación es pobre, arruinada y desintegrada"

Un pastor de Kansas City, Missouri, que dijo que su congregación era "pobre, arruinada y desintegrada" por no comprarle el reloj de lujo que quería, pero después de sus fuertes comentarios, que causaron revuelo en las redes sociales, se disculpó públicamente.

Carlton Funderburke, pastor principal de "Church at the Well", emitió un video de disculpa el martes por los comentarios "inexcusables" que hizo en un sermón del 7 de agosto.

Aunque hay contexto detrás del contenido del clip, ningún contexto será suficiente para explicar el dolor y la angustia causados por mis palabras. He hablado con aquellos ante quienes soy responsable y he recibido su corrección e instrucción”, dijo. "También me disculpé en privado con nuestra iglesia, que me ha brindado su amor y apoyo".

"No honrado"

En un videoclip de su sermón publicado en TikTok, Funderburke reprende a los miembros de su iglesia por no "honrarlo" con un reloj Movado.

Así es como sé que todavía eres pobre, arruinado, arruinado y disgustado, por la forma en que me has estado honrando. ¿No valgo el dinero de McDonald's? ¿No valgo el dinero de Red Lobster? No valgo sus St. John Knits, no pueden permitirse el lujo de ninguna manera. ¿No valgo su Louis Vuitton? ¿No valgo su Prada? ¿No valgo su Gucci?", dijo en el clip de casi un minuto.

En un momento, Funderburke le dice a la congregación que se puede comprar un reloj Movado en Sam's Club.

"Y todos saben que pedí uno el año pasado. Aquí está todo el camino en agosto y todavía no lo tengo", dijo. "Ustedes no han dicho nada. Déjenme derribar la puerta y hablar con mis hijos e hijas baratos".

