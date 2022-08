[VIDEO] Mujer cantante de Heavy Metal asegura haber tenido problemas en empleos por sus curvas corporales; sus jefes la consideraban "demasiado sexy"

Una mujer ha afirmado que la forma de su cuerpo ha afectado la forma en que ha sido tratada durante toda su vida, desde que era niña, menciona el NYP.

“Me reprendieron dos veces en 2 oficinas diferentes por vestirme 'inapropiadamente'” , escribió Nina Osegueda, de 38 años, en su TikTok ahora viral. “¡Es sólo mi forma!”.

En el clip, que ha sido visto más de 5,5 millones de veces, la residente de Washington, DC, dijo que no importa cómo se vista porque siempre se considera "inapropiado" debido a sus curvas.

Aprendí que no importa qué tan apropiadamente esté vestida, mi cuerpo distrae tanto que nunca estaré vestida lo suficientemente apropiada para el lugar de trabajo”, explicó.

Osegueda, quien también lidera la banda de heavy metal "A Sound of Thunder", afirmó en un TikTok anterior que fue despedida en dos ocasiones distintas cuando trabajaba como entrenadora de software porque sus gerentes dijeron que se veía "demasiado sexy" en ropa de trabajo, admitiendo que la gente la ha señalado por su cuerpo desde que era una adolescente.

La mujer, de 38 años, dijo que incluso los maestros la avergonzaban cuando estaba en la escuela con adultos que constantemente hacían comentarios sobre su forma.

Estuve en el equipo de natación durante la mayor parte de mi infancia y, tan pronto como llegué a la adolescencia, mis compañeros de equipo y mis entrenadores me acosaban. Una entrenadora, una mujer adulta, me dijo que 'sacudiera la grasa de esos muslos' como un medio para que me moviera más rápido”, le dijo al Daily Star.