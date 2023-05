VIDEO: Mujer revela sus "peores" problemas al estar casada con un millonario en Dubai: "Me compra demasiadas cosas"

La usuaria de TikTok Linda Andrade ha causado revuelo en las distintas redes sociales al compartir un vistazo exclusivo a su vida como esposa de un millonario en Dubai.

Con más de medio millón de seguidores, Andrade muestra en sus videos no sólo los deslumbrantes lujos que disfruta, sino también las “desventajas” que enfrenta en su día a día.

En los clips compartidos, Linda exhibe sus exóticos bolsos de Chanel, sus elegantes zapatos de Saint Laurent, y otras marcas prestigiosas como Rolex y Tiffany. Sin embargo, sorprendió a muchos al revelar lo que considera "lo peor" de su estilo de vida como esposa de un millonario, informa Milenio.

Con más de seis millones de reproducciones, el primer video de Linda expone las supuestas "desventajas" de su posición privilegiada. Entre las quejas mencionadas se encuentran: "Nunca me deja conducir", "Recibe 20 llamadas al día", "No me permite cocinar", "Sólo compra marcas caras" y "Siempre compra oro de 24 quilates cada vez que peleamos".

Reacciones encontradas

Los comentarios generados por este video reflejan una variedad de reacciones por parte de los usuarios. Mientras algunos usuarios han expresado sentir “envidia” de su estilo de vida y dicen que desean tener “los mismos problemas que ella”, otros han cuestionado su actitud y la acusan de burlarse de los menos afortunados.

Parece que un solo video no fue suficiente para Linda Andrade, ya que posteriormente publicó una segunda parte en la que comparte más desventajas de su matrimonio con un millonario. Entre las menciones destacadas se encuentran: "Siempre tener que lucir perfecta", "Demasiada comida", "Las mujeres quieren a mi esposo", "Recibo demasiados regalos", "Los constantes viajes son agotadores" y "Las comidas siempre son un espectáculo".

Con su estilo de vida extravagante y sus revelaciones sobre las "desventajas" de ser una esposa millonaria en Dubai, Linda Andrade sigue captando la atención en TikTok y generando todo tipo de reacciones entre los usuarios que siguen de cerca sus publicaciones.

Te puede interesar: Padre le crea placa de YouTube a su hijo para que se siga motivando y se vuelve viral