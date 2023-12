VIDEO: Mujer hace destrozos en panadería porque la empleada le dijo "mi amor" a su esposo

BRASIL.- Los celos, en ocasiones, pueden desencadenar situaciones de gran peligro, como ilustra un incidente reciente en una panadería de la ciudad de Portel, en Ilha do Marajó, Pará, Brasil.

La discordia se desató cuando una pareja se aproximó al establecimiento con la intención de realizar algunas compras. Sin embargo, la tensión comenzó a crecer cuando el esposo consultó el precio de los panes a la dependienta, quien respondió amablemente:

A 9.90 reales, mi amor".

Esta expresión de afecto desató una reacción incontrolable de furia en la esposa, quien, enfurecida, insultó a la vendedora y perdió el control, desatando una ola de destrucción al romper todos los artículos a su alcance , reportó Guarantã News.

La mujer perdió el control de sus emociones

Por lo que se puede ver en la grabación, varias personas intentan ayudar a que la mujer se controlara, pero además de destrozar todo a su paso, ella empezó a insultar a la gente y a darle de empujones a todo el que se le ponía enfrente .

Este espectáculo llamó la atención de las personas que estaban pasando al frente del local, quienes no dudaron en detenerse y grabar toda la situación.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la mujer y no se conocen detalles de sí la policía tuvo que intervenir para calmar a la señora o se hizo responsable de todos daños.

Esta grabación se ha vuelto muy popular en redes sociales y varios medios de comunicación la han compartido en sus cuentas, esto le ha dado la oportunidad a los internautas de hacer diferentes comentarios sobre esta situación.

"Eso no es amor, es desequilibrio mental"; "Si viene a Venezuela se muere el mismo día Jajajaja. Mami, mi amor, mi vida, corazón Jajajaja"; "Pues que bien. Porque a mí me parece que decir mi amor a alguien que no conoces es falta de respeto. Odio la gente de confianzas";"De seguro, no solo fue eso, sería algo más", son algunos de los comentarios.

