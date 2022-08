VIDEO: Mujer de 61 años lucha contra un zorro rabioso en su patio

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de Nueva York se enfrentó a una intensa lucha contra un zorro muy agresivo en su patio.

Sherri Russo es una enfermera jubilada de 61 años que sufrió 16 heridas por el ataque del animal, según Fox News.

Levanté la pierna y me estaba preparando para decir 'oye, ¿qué estás haciendo?' y espantarlo, pero miré hacia abajo y vi a este zorro gris".

La mujer contó que aunque el zorro era pequeño, era “implacable”, y se dio cuenta de que “algo malo iba a pasar”. El video de la cámara de seguridad muestra que Russo arrojó al animal varias veces al suelo, pero este seguía volviendo a atacarla.

Finalmente, un vecino intervino y tomó un palo para golpear al zorro, fue entonces cuando desistió de su ataque.

Solo agradezco a Dios que mi vecino apareciera. No puedo olvidar lo amable que fue de su parte no mirar hacia otro lado o fingir que no escuchó nada. Estaré eternamente agradecida por eso".