VIDEO: Llama ignora a las personas cuando se le acercan

Las llamas son animales que, por su comportamiento y apariencia, llegan a ser los protagonistas de memes y videos graciosos.

Un ejemplo de este tipo de videos es el que subió la usuaria EugeIribarne en Twitter, quien se encontraba hospedada en un hotel que tiene uno de estos singulares animales como mascota.

Lo que hizo viral al video es la reacción de la llama, ya que cuando la joven intenta acercarse a ella el animal retira la mirada, pero una vez que la vacacionista se aleja, la mascota voltea a mirarla.

En la publicación de Twitter la joven expresó:

En el hotel donde me estoy quedando hay una llama que cada vez que la miro me ignora pero si me voy se me queda mirando"