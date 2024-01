VIDEO: Joven asegura que en una cita la llevaron a 'grafitear paredes'

HERMOSILLO, SON.- En las redes sociales, un video se ha vuelto viral en el que una joven comparte detalles sobre su peor cita romántica. La usuaria de TikTok @Soyhorgeef publicó el video en el que le preguntó a una joven sobre su experiencia más desastrosa en una cita.

La respuesta no se hizo esperar, ya que la joven reveló: "Una vez me llevaron a grafitear paredes y me anduvieron trayendo caminando por todo Tecómitl (pueblo ubicado en Milpa Alta)".

Joven revela su peor cita romántica

Ante la incredulidad del tiktoker, este le cuestionó sobre el destino de esa relación, a lo que la joven respondió: "Ese día fue la única vez que salimos y ya de ahí lo ignoré".

La historia no termina ahí, ya que la joven reveló que a pesar de su desinterés, el grafitero persiste en sus intentos de conquista: "Hasta ahorita (la busca), pero lo sigo ignorando".

El video ha generado una oleada de reacciones en la plataforma, acumulando más de 900 mil visualizaciones y cientos de comentarios.