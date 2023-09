VIDEO: Influencer se inyecta los labios y acaba con el rostro desfigurado

La influencer Aylen Moreira se convirtió en el centro de atención en las redes sociales después de compartir su experiencia con una cirugía estética de labios que resultó en una dramática hinchazón y desfiguración. La operación, conocida como Lifting de labio , es una de las más populares entre quienes buscan realzar su belleza.

En un video publicado en su cuenta de TikTok (@aylumoreira), Aylen documentó el proceso de la cirugía estética, que rápidamente se hizo viral y generó opiniones divididas, con algunos seguidores mostrando apoyo y otros expresando juicio.

En el inicio del video, Aylen compartió imágenes de su apariencia antes de la operación y escribió: "Hoy me inyecté los labios en un lugar que no conocía", acompañado de emojis de banderas rojas, indicando una señal de alarma.

La influencer relató que después de la inyección, el médico le aplicó una mascarilla hidratante. Sin embargo, con el paso de las horas, notó que sus labios comenzaron a hincharse sin control y su boca se torcía, relata Milenio.

Su procedimiento terminó desfigurándole el rostro

Después de más de una hora, la hinchazón se acentuó aún más, y Aylen compartió: "seguían empeorando, demasiado rápido".

En un intento por mitigar la situación, Aylen colocó hielo en sus labios. El video, compartido el 16 de septiembre, no proporciona detalles sobre la evolución posterior a la cirugía estética.

La publicación generó una serie de comentarios entre los internautas, con opiniones diversas: "Ay, no linda, todos los cuerpos reaccionan diferente, pero consulta a un médico por las dudas". "¿Cómo sigues? Es normal que se inflame, pero no tanto. A medida que pasa el tiempo, suele disminuir. Pero cada cuerpo es diferente". "Tus labios eran perfectamente armónicos con tus facciones, se veían hermosos, delicados, femeninos y más elegantes". "Me preocupa que ya no haya una segunda parte de esto".

La experiencia de Aylen Moreira sirve como recordatorio de la importancia de la consulta médica y la investigación exhaustiva antes de someterse a procedimientos estéticos.

