Mamá brasileña muere luego de cirugía para levantar glúteos que se hizo porque su novio "quería que tuviera un trasero más grande"

BRASIL.- Una madre pasó por el quirófano para un levantamiento de trasero, pero luego murió debido a ciertas complicaciones. Según los informes, la mujer se sometió a la operación sólo porque su novio en ese momento quería que tuviera un trasero más grande.

A Lygia Fazio, de 40 años, le agregaron silicona industrial y PMMA hace tres años, pero fue hospitalizada cuando las sustancias se extendieron por todo su cuerpo, informa el medio Mirror.

Pasó tres meses quitándoselos, pero el mes pasado sufrió un derrame cerebral como resultado de ellos y fue llevada de regreso al hospital.

Lygia, madre de Davi y Thor, murió el miércoles.

Lamentan su muerte

La triste noticia fue anunciada en la cuenta de Instagram de la brasileña, que tenía 941 mil seguidores.

Desafortunadamente, nuestra guerrera ha fallecido. Pronto anunciaré aquí los tiempos de su despedida. Una vez más, agradecemos a todos por su apoyo".

Una publicación de una de sus amigas también fue compartida en sus historias de Instagram. Decía: "Chicos, ¿hasta cuándo estos médicos asesinos continuarán usando PMMA en las personas? ¡Esto es un crimen! Debería prohibirse. Descansa en paz, Lygia Fazio".

PMMA (Polimetacrilato de metilo)

El PMMA, o polimetacrilato de metilo, es una resina sintética que se utiliza a menudo como sustituto del vidrio. Se vende bajo las marcas comerciales Plexiglas, Lucite y Perspex.

En la cirugía estética, pequeñas microesferas de PMMA suspendidas en algún fluido biológico se inyectan como un relleno de tejido blando debajo de la piel.

Meiri, un periodista, dijo:

Fui testigo de parte de este proceso en los últimos tres años. Todo comenzó porque se inyectó una sustancia en el cuerpo para agrandar sus glúteos. Ella siempre buscó la perfección, siempre fue muy hermosa, impresionante, y no hay lugar para el juicio aquí. Siempre quiso verse más bella, sentirse mejor, y buscó ayuda de personas que no eran profesionales. Durante un tiempo, creo que los profesionales estaban usando sustancias que estaban legalizadas y demás, pero después de un tiempo, ella quería más, y los médicos no querían hacerlo, así que recurrió a procedimientos clandestinos… Y esa fue la bomba de tiempo en su vida. La silicona industrial mezclada con PMMA comenzó a extenderse por todo su cuerpo, causando una infección, una bacteria. Ella trató de curarlo, de eliminar esa sustancia, pero no salió por completo, y causó muchas infecciones. Recientemente tuvo un derrame cerebral que la llevó al hospital".

Procedimientos cosméticos

La modelo reveló en una entrevista en marzo del año pasado que tuvo su primer procedimiento cosmético en 2013.

Ella dijo: "Desde que trabajo en el modelaje, todos querían tener un trasero más grande que el otro y esto es lo que pasó: me miré en el espejo, tenía un pequeño trasero y quería mejorarlo. El médico no quería usar PMMA. Tenía 450 mililitros por cada lado con PMMA, y fue antes de que supiera que estaba prohibido. Lo hice en 2013, y me dio un buen volumen".

Sin embargo, reveló que su novio en ese momento no estaba satisfecho con el resultado y le pidió que se sometiera a otro procedimiento.

Lygia recordó que su novio le dijo cosas horribles acerca del resultado, insinuando que debía agrandárselo más, por lo que fue a un lugar clandestino, lo hizo y creció, aunque ahora sabemos que eso le ocasionó la muerte.

El producto parece 'moverse' en el cuerpo, baja a las piernas. En mi caso, se fue a los lados. Entonces, tuve que extirparlo, tuve una incisión en forma de corazón".

El funeral y la cremación de Lygia se llevó a cabo hoy jueves en Taboao da Serra, Brasil.

