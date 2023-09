VIDEO: Captan a pareja teniendo relaciones sexuales en pleno día dentro de una casa de campaña en la playa

Las redes sociales y los teléfonos móviles se han convertido en herramientas poderosas para denuncias ciudadanas, pero también han sido testigos de actos sorprendentes, como el que involucra a una pareja que fue captada teniendo relaciones íntimas en una playa, un episodio que se volvió viral en Twitter.

El video, titulado "Hermano atrapado en acción", muestra a la pareja en pleno acto sin percatarse de que están siendo grabados por un espectador que tenía la intención de compartir el clip en las redes, ya sea por indignación o para generar burlas.

Aunque no se han confirmado detalles sobre la ubicación exacta de este incidente, los usuarios en redes coinciden en que no ocurrió en México. Sin embargo, esto no impidió que muchas personas expresaran su indignación por lo sucedido.

Captaron a la pareja teniendo relaciones sexuales

En el video, se aprecia una tienda de campaña de color verde, y la luz del día permite que las sombras de la pareja sean visibles. Esto ha generado una serie de críticas, ya que parece que los hechos ocurrieron durante el día en una playa, un espacio público en el que presumiblemente había otros espectadores.

Algunos usuarios han tomado con humor las imágenes y han realizado comentarios jocosos, mientras que otros han expresado su enojo y han instado a que este tipo de comportamientos sean sancionados por la ley, ya que, aunque la pareja se encontraba dentro de una tienda de campaña, las sombras y el ruido revelaron su actividad, lo que generó malestar entre algunos presentes.

Bro caught in action pic.twitter.com/Fss5RSXTkm— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) September 14, 2023

Te puede interesar: TikTok: Joven expuso las costumbres que son “de pobre” en Latinoamérica pero que en Australia se consideran “cool”