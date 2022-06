VIDEO: Burro cantante de 28 años es la nueva sensación de TikTok

TEXAS.- Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que cuando los animales deciden hacer locuras frente a la cámara es éxito asegurado, tal es el caso de un tierno burrito que debido a su afición al canto ha convertido en tendencia en redes sociales.

Viral

Nuestro protagonista se llama Monte, tiene 28 años, y vive en la granja Texas Miracle Ranch y fue adoptado por Pinky Ruggles, lugar donde convive con más de 400 animales.

“Él no era del tipo tierno. No tenía prisa por ver lo que estabas haciendo. Simplemente, no era lo que todo el mundo siempre quiere que sea un burro”. Aseguro su dueña.

Al principio no era del agrado de muchas personas sin embargo fue ganando poco a poco el corazón de sus cuidadores hasta que un día empezó a rebuznar y dejo impactados a todos.

Su dueño destacó que año con año va perfeccionando más su 'don' que es cantar y así lograr conseguir lo que quiere.

Monte también emplea su canto para avisar al resto de animales que son 2 caballos, 3 perros y 18 gallinas que es hora de comer. Sin embargo, su historia cambiaría en abril de 2022 cuando un video se hizo viral en TikTok acumulando más de 14 millones de reproducciones donde el burro expone sus dotes para el canto.

Desde entonces tiene su propia cuenta y tiene más de 309 mil seguidores.

