VIDEO: Azafata sorprende a pasajeros al cantar 'All I Want For Christmas' durante viaje

HERMOSILLO, Sonora.- Se hizo viral en redes sociales un video donde una azafata sorprendió a las personas que iban en un vuelo cuando empezó a cantar un éxito navideño.

Según un portal español ocurrió el pasado 24 de diciembre en un vuelo desde Palma hacia Madrid.

Viral

En el video se puede apreciar que el comandante anunció que 'Andrea' les quería dedicar una canción a los pasajeros con motivo de navidad, entonces empezó 'All I Want For Christmas Is You' de Mariah Carey.

Sin pista, comienza a cantar a capella y la gente, emocionada por lo que estaba viendo, comenzó a aplaudir al ritmo de la música, y no faltaron aquellos que comenzaron a menearse con la melodía.

Como era de esperarse la mujer fue aplaudida por todos en el avión y el video donde quedo grabada rápidamente se viralizó en las redes sociales obteniendo cientos de comentarios de personas asombradas por su talento.