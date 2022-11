¡Adiós, Mariah! Chiquis Rivera se perfila como la nueva reina de la Navidad con su más reciente tema

HERMOSILLO, Sonora.- Al iniciar la temporada navideña es imposible no pensar en la famosa canción de "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey, pues se ha posicionado como reina de la navidad.

Sin embargo, ahora ha llamado la atención una nueva canción de Chiquis Rivera y aseguran se perfila como la nueva reina de la navidad.

Chiquis Rivera estrenó la canción 'Jingle Bells (Vamos all the way)' con una letra en inglés y español.

Todo el look y el ambiente del video está inspirado en Santa Claus y todo lo relacionado con la Navidad, por ello es que los usuarios aseguran que está dispuesta a desbancar a Mariah.

Cabe recalcar que es el primer villancico de Chiquis y es en colaboración con Chispa.