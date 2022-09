VIDEO: Aparece silueta de la Muerte en quirófano de un hospital de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Enfrentarse a un acontecimiento paranormal suele ser algo problemático, sobre todo porque su credibilidad siempre es puesta en tela de juicio por personas escépticas que no logran ver o entender la posibilidad de algo más allá de lo comprobable. Claro que ese punto de vista es totalmente aceptable, pues en general todo aquello que no sea aceptado por la ciencia se convierte en mera superstición.

Sin duda alguna, México es también reconocido por su gran cantidad de leyendas de aparecidos o de seres sobrenaturales, de los cuales una gran cantidad de personas aseguran su existencia al tener experiencias cercanas, si no es que directas con este tipo de entidades.

A través de la plataforma de videos cortos, TikTok, un médico cirujano publicó un clip en el que muestra una fotografía que un amigo suyo le envió desde Hermosillo, Sonora, en la cual se ve lo que se asemeja a la tenebrosa silueta de la Muerte, también popularmente conocida como la Parca.

El médico Jorge Kawache (@jorgekawache) inicia el video diciendo "Tienen que ver la foto que me mandaron", para posteriormente mostrar la impresionante fotografía que, según menciona, fue tomada en un quirófano de Sonora luego de la cirugía de una señora.

Por el momento, no se cuenta con los datos del hospital donde se tomó la fotografía ni en qué parte de Hermosillo se ubica.

En el mismo video hace una explicación acerca de la imagen, en la que asegura que se trata de una fotografía completamente real que le envió un amigo suyo desde la ciudad de Hermosillo. Para esto, el doctor aprovecha el espacio para reflexionar acerca de cómo estas situaciones cobran gran significado en su labor como como médico:

El cirujano menciona que, sin importar qué tan buen o mal cirujano sea alguien, la muerte siempre forma parte de su labor y siempre está ahí presente. Así mismo, dice que a veces se puede hacer un trato con ella, a veces le ganan, a veces se entienden con ella y hay otras veces que no.

Hay pacientes que desgraciadamente se mueren cuando no debieron hacerlo, y hay pacientes que aunque estén... lo más complicado del mundo, y salimos a decirles a sus familiares que no tienen pronóstico, no tienen ninguna esperanza de vida, la parca no se los lleva y se quedan aquí con nosotros", menciona en el clip.