VIDEO: Abuelito se despide de su esposa en su lecho de muerte: "Nos vemos allá, si Dios nos da licencia"

En TikTok, una emotiva historia que ha hecho recordar a los internautas el célebre dicho "hasta que la muerte los separe" se ha vuelto viral. Se trata de un abuelito que enterneció las redes sociales al despedirse de su esposa, quien se encontraba en su lecho de muerte.

El video fue compartido por la nieta del anciano, y rápidamente se propagó por TikTok y otras plataformas debido a la emotividad de la despedida. El abuelo estuvo casado durante 73 años con la mujer que estaba a punto de partir.

A través de la cuenta de TikTok de la usuaria @fannyvalencia09, se dio a conocer el clip que ha conmovido a los internautas y ha provocado lágrimas en muchos.

En la descripción del video, la joven escribió:

Tres días antes de que te fueras abuelita, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Mi abuelito te dijo 'Por allá nos vemos hija, si Dios nos da licencia'. Fue entonces cuando vi que te irías en paz, cuidando a mi abuelito desde el cielo y a todos los que amas. Te extrañaremos mucho, pero gracias a Dios ya no estás sufriendo y estás en el cielito lindo".

El abuelito se despide del amor de su vida

En el video, se observa al abuelo inclinándose con ternura hacia su esposa, sosteniendo su mano y expresando unas conmovedoras palabras de despedida.

Por allá nos vemos, hija. Si Dios nos da licencia", dice mientras besa tiernamente a su esposa.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, y expresaron la tristeza por la pérdida, pero también la emoción que les provocó el video que captura el amor y la compañía hasta el último momento de la vida.

"El verdadero 'hasta que la muerte nos separe'"; "Solo puedo decir que mis respetos para ese gran hombre que despide a su compañera de batallas con dolor"; "Ese sí es amor del bueno"; "No sabemos nada del amor"; "Se me hizo un nudo en la garganta"; "Amor eterno y verdadero"; "Yo no estoy llorando... Ustedes están llorando".

@fannyvalencia09 07/26/23 Miércoles a las 9:27pm, 3 días antes de que te fuiste abuelita��️, todavia lo recuerdo como si fuera ayer �� mi abuelito te dijo “Por allá nos vemos hija, si dios nos da licencia”, allí es cuando vi que te ibas a ir en paz y cuidarás a mi abuelito desde el cielo y a todos los que amas❤️���� Nos va hacer mucha falta, pero gracias a dios ya no estás sufriendo y estas en el cielito lindo��️✝️ ♬ sonido original - La Muchachita Alegre��

