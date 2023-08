VIDEO: Joven se despide de su pareja en último momento juntos antes de morir de cáncer: "Siempre te voy a amar en la eternidad"

Las redes sociales, siempre dispuestas a mostrar un abanico de experiencias humanas, han dado paso a una historia que ha conmovido a usuarios de todo el mundo. Un video compartido en TikTok se ha vuelto tendencia, mostrando los últimos momentos de Anyel Moreno, una joven aparentemente de Venezuela, quien se despide de su pareja antes de enfrentar lo que parece ser una enfermedad terminal.

El video, publicado en la cuenta de TikTok (@anyelmoreno0), presenta un momento íntimo y emotivo entre Anyel y su pareja. La joven se encuentra en una habitación de hospital, enfrentando un estado de salud delicado, informa Milenio.

Con palabras cargadas de amor y valentía, Anyel expresa su amor eterno hacia su novio, a pesar de las circunstancias adversas y la perspectiva de su partida.

Quiero decirte que te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillos siempre te voy a amar en la eternidad, siempre voy a estar a tu lado, viéndote, cuidándote, hasta el día que mueras y nos toque reunirnos de nuevo", afirma Anyel en el video, tocando los corazones de quienes lo ven.

Las emotivas palabras y el gesto de despedida han resonado en la comunidad virtual, generando una ola de reacciones y comentarios de apoyo. Muchos usuarios expresaron su conmoción ante la fortaleza de Anyel y su amor inquebrantable, recordando la importancia de valorar la salud y la vida en medio de las dificultades diarias.

El video, presuntamente grabado el 24 de febrero de 2023, también presenta un momento de esperanza en medio de la adversidad. Anyel comparte que, a pesar de la lucha, finalmente no pudo superar la enfermedad que enfrentaba.

Pensé que iba a ganar esto pero no pude. Siempre tuve mi fe, mi esperanza, todo para ganar esto pero no se pudo, me tocó a mí otra vez", revela, mostrando su actitud positiva hasta el último momento.