VIDEO: Joven cuenta en TikTok como descubrió un enorme cabello dentro de su ojo

La historia de una chica se viralizó a través de TikTok luego de que contará como algo que le estaba lastimando el ojo, termino siendo un cabello gigante, sin entender como fue que terminó ahí.

El clip fue compartido a través de su cuenta Sathya A lecia -@sathya.alecia-, relatando su anécdota, la cual inicia en como un sábado por la mañana comenzó a experimentar un dolor ocular que no identificaba.

Solo podía describir, sentir algo detrás de su párpado, que trató de quitar frotándose.

Luego de varios intentos de quitarse el dolor, fue que su novio le aconsejó ir a una farmacia cerca de su domicilio en donde tenían un consultorio médico. Después de ir, le comentaron que tenía que debía a urgencias, ya que no tenían el material para poder revisarlo.



La joven y su novio encontraron un especialista, quien les aconsejó que "giraran el párpado" porque sus estudios no habían revelado qué padecía la mujer.

Después de anestesiarla y voltear el párpado, el médico de la joven descubrió que tenía un cabello gigante detrás del párpado y alrededor del ojo, por lo que utilizó unas pinzas para quitárselo.

“¿Cómo pasó eso? No me lo explico. Total, me sacaron el cabello y de tanto que me lo tallé (el ojo) me lastimé la cornea. Me hice pliegues en la telita de encima del ojo. Entonces cada vez que yo parpadeaba o cerraba el ojo me dolía”, concluyó la joven.