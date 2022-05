Una mujer se hace tatuaje de Camille Vasquez, la abogada de Johnny Depp

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard ha dado pie a una batalla entre los fans y algunos optan por demostraciones de apoyo de manera extrema, como el caso de la mujer que se tatuó a Camille Vasquez, la abogada del protagonista de Piratas del Caribe.

Mientras continúan las deliberaciones del jurado, en TikTok se hizo viral el caso de una joven que se hizo un tatuaje de la abogada, sin duda, un personaje clave.

La usuaria que se identifica como Jazzmyn Wollfe (@tattoendingenue) y compartió imágenes del proceso creativo, indica Milenio

El tatuajes muestra a Camille Vasquez junto con la palabra "Objection" (objeción, en español), haciendo alusión a los intensos interrogatorios a los que ha sometido a Amber Heard, uno de ellos cuando le mostró el cuchillo que le regaló a Depp cuando todavía estaban casados.

Reaccionan en redes al tatuaje

Varios usuarios criticaron a Jazzmyn por tatuarse a la abogada, a lo que ella respondió afirmando que lo hizo porque considera que la jurista ha tenido una actuación correcta.

"Para las personas que afirman que no he dicho por qué me hice el tatuaje o que hacen suposiciones increíblemente fuera de lugar sobre mí o mis creencias. Quiero que sepan que lo he explicado en varias ocasiones”, expresó.

Muchos usuarios cuestionaron las acciones de la joven por su decisión de llevar a Camille Vasquez en la piel. Otros comentaron que pasaría si Johnny Depp fuera declarado culpable de difamación e, incluso, hubo quien señaló que la abogada no es una celebridad como para tatuarse su imagen, indica Milenio.

"Imaginen si saliera que Johnny es culpable, shhshs", "De ninguna manera me lo haría", "Este es un caso de la vida real, ella es una persona, no un personaje. Imagina descubrir que un extraño tiene un tatuaje tuyo cuando ni siquiera eres una celebridad", "esto es auditivamente triste", fueron algunos comentarios.

Por supuesto que Jazzmyn también recibió el apoyo de algunas personas que aplaudían la exitosa carrera de Vasquez: "Necesitamos que más mujeres como ella sean modelos a seguir".