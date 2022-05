Este hombre recibió un Récord Guinness por tener el mayor número de cuadros tatuados

Matt Gone es un ciudadano de Portland, Estados Unidos, quien acaba de convertirse en el hombre con más tatuajes de cuadros, en el rostro y en el cuerpo, de todo el mundo. Su decisión fue impregnarse en la piel un total e 848 cuadros en blanco y negro en su cuerpo.

A sus 14 años fue cuando este hombre se realizó a si mismo su primer tatuaje. Un año después fue por su madre, quien tenia la idea de romper con esta afición autodidacta que tenia su hijo, lo llevo a el a un estudio de tatuajes profesional para que lo tatuaran como debería de ser.

Fue años más tardes cuando Matt hizo del tatuaje un estilo de vida. Actualmente el trabaja para una empresa de tatuaje medicinal, la cual esta especializada en las amputaciones de pecho para mujeres que sufrieron de cáncer.

“Cuando yo comencé no estaba de modo, era para gente que estaba apartada de la sociedad. Me ofrecía libertad”, contó Matt Gone luego recibir el premio de los Récord Guinness al ser el hombre con más cuadrados tatuados en el cuerpo.