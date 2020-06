Una mujer pidió una hamburguesa “sin nada” y se la dieron sin pan

Para no creerlo. Un cómico video viral difundido en YouTube ha hecho reír a miles de usuarios de las redes sociales. Se trata del singular pedido que recibió una mujer en un restaurante. Ella especificó que no quería nada extra en su comida, pero al parecer el restaurante de comida rápida tomó muy literal el pedido, que hasta eliminó el pan. Su hija compartió el video en TikTok y no tardó en volverse tendencia en varias partes del mundo.

La mujer acudió junto a su hija al establecimiento ubicado en México, para pedir unas hamburguesas. Tal como se ve en las imágenes, su orden era una ‘cheesebruger’, a la cual no deberían añadirle pepinillo, ni mostaza. Así lo pidió la mujer: “sin nada”, pero grande fue su sorpresa al abrir la caja.

Cuando quiso probar su hamburguesa, encontró que no le habían colocado el pan. Solo tenía un trozo de carne y un par de lechugas acompañadas que quedo cheddar. Inmediatamente, su hija se animó a grabar este hecho y compartirlo en sus redes sociales, indica La República Perú.

La muchacha subió el video a su cuenta de TikTok sin imaginar que se haría viral, pues miles compartieron las imágenes, hasta que llegó a diversos portales de YouTube, donde ya cuenta con más de 50.000 reproducciones. “Mi mamá pidió una hamburguesa y les dijo: ‘la quiero sin nada’ y le quitaron el pan”, dice la joven mientras graba la triste expresión de su mamá.

Así se ve una hamburguesa "sin nada" pic.twitter.com/07efqRj1Qr — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 23, 2020

Tal como se oye en el clip viral, la joven no para de burlarse de lo que había recibido su madre, mientras a ella no le hace tanta gracia y solo atina a acabarse la bebida que acompañaba su hamburguesa.

El video viral de YouTube ha logrado que los internautas estallen de risa, pues señalaron que los trabajadores se tomaron muy en serio las instrucciones que les dio su cliente. Incluso, en el ticket se observa que la orden debe ser entregada “sin pan”.