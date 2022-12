¿Un pez con dientes de humano? Buzo fue atacado por un pez con dientes“pensé que me arrancará la piel”

La práctica de buceo si bien es sabido que están expuestos a múltiples riesgos. Esto fue algo que vivió Alex Pikul, un buzo, quien fue mordido por un pez, el cual tiene una dentadura muy similar a la de un humano.

Este buzo, de 31 años de edad, es originario de Alabama, Estados Unidos, él se encontraba junto a varias personas explorando la costa de Sharm el-Sheikh, en Egipto, cuando esto sucedió.

En grupo se encontraban nadando cerca de un nido de huevos de pez ballesta, cuando uno de estos particulares peces mordió a Pikul en la pierna.

“Yo pensé que estaba a salvo porque el pez ballesta se alejó nadando, así que me di la vuelta y me alejé nadando siguiendo al resto del grupo, pero de repente me mordió la pierna”, recordó el buzo.