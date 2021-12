Tiktoker finlandesa dice que extraña de México a "los tamaleros y sus gritos"

México queda en la mente de todo aquel extranjero que vive aquí o lo visita, así lo demostró la tiktoker Viivi Rytkönen (@unafinlandesa), quien regresó a su tierra natal, Finlandia, luego de una temporada en nuestro país.

La creadora de contenido virtual publicó un video donde contó los choques culturales al volver a su casa y resaltó que lo que más extraña de México es el ruido.

"Realmente no sé qué opino sobre esto... el silencio. Todo el tiempo está todo callado, silencioso, tranquilo, y de alguna manera me gusta, pero también hay un límite; como que aquí es en exceso, en serio no se escucha nada, estoy empezando a extrañar todo el ruido de México". dijo en la grabación, que ya se ha reproducido en 251 mil ocasiones.

La tiktoker agregó que anhela los sonidos que producen "los eloteros, los tamaleros y sus gritos de 'Tamales', las canciones de los camiones del gas, la música del vecino", indica Milenio.

"Algo que realmente me gusta mucho es escuchar la vida y aquí no, menos en invierno, no se oye nada", concluyó.