Tiktoker desobedece las medidas de seguridad y se acerca al volcán Popocatépetl

Hermosillo, Sonora.- Durante los últimos días, se ha registrado un aumento en la actividad del volcán Popocatépetl, lo cual ha provocado que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) eleve el nivel de alerta volcánica al color Amarillo Fase 3 en el semáforo correspondiente.

¿Qué significa "Amarillo Fase 3" en el semáforo de alerta volcánica?

De acuerdo a las autoridades, esto implica que existe una actividad eruptiva de explosividad a baja intensidad, así como explosiones con fragmentos en el entorno del cráter, lluvias de cenizas que alcanzan ciudades cercanas y un riesgo latente en la rama de aviación.

En estas situaciones, el Plan Popocatépetl sugiere lo siguiente:

Anunciar la situación y las medidas tomadas al público.

Preparar personal, equipos de evacuación y albergues.

Implementar medidas específicas en las regiones más vulnerables.

Poner en marcha medidas preventivas contra caída de ceniza y fragmentos y contra lahares en las regiones.

Limitar el acceso al volcán sobre una extensión mayor.



Ante esta situación, se han implementado estrictas medidas de seguridad para restringir el acceso al volcán, con el objetivo de salvaguardar tanto la vida de las personas como la de los rescatistas involucrados en posibles operaciones de rescate.

"Pedimos que no se acerquen, que respeten la distancia recomendada que es de 12 kilómetros, que sean conscientes de que no es un espectáculo al que puedan asistir, debemos ser respetuosos y pensar no solo en nuestra integridad sino también en la de los cuerpos de rescate, porque si tenemos un reporte de que alguien está en la zona, tenemos que subir y también nos ponemos en riesgo", declaró el Director de Protección Civil del Municipio de Amecameca, uno de los más cercanos al volcán.

TikToker ignora restricciones y se acerca al Popocatépetl

Gerry es un joven guía de montaña que también se dedica a generar contenido en la plataforma de TikTok, donde usa el nombre de "oralegerry". Recientemente ha estado compartiendo varias cápsulas acerca de las erupciones del volcán Popocatépetl, mejor conocido como "Don Goyo".

Pese a las indicaciones de las autoridades, el usuario se acercó a 1 km de distancia. Allí documentó la caída de ceniza, lanzamiento de fumarolas y explosiones que tuvo el volcán.

Voy a intentar grabar cómo se escucha el tremor de 'Don Goyo'. Aquí estamos súper cerca en los arenales", dice en su video, el cual ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

La respuesta de los usuarios en la red social no ha sido la más favorable, muchos de ellos le reclaman su desobediencia y el riesgo que esto conlleva.

¿No está prohibido?, ¿tienes permiso o algo así? Si te pierdes, sabes que no solo arriesgas tu vida, también a los rescatistas y sus vidas", "No tiene idea de lo que le puede pasar si ocurre una erupción importante", reclaman algunos.

Con información de Milenio.

