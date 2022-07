Tiktok: Cliente le deja su número de teléfono en lugar de propina y mesera le reclama por WhatsApp

REINO UNIDO.- Dar propina suele ser una costumbre en muchos países, sin embargo hay gente que decide no hacerlo, de ahí la historia de hoy y es que un video en Tiktok ha causado comentarios divididos en redes sociales.

Viral



Una joven llamada Sagetha quien trabaja como mesera compartió un video en donde contó la situación que había tenido en su trabajo.

Según ella, le dieron un billete de 200 dólares para pagar la cuenta que había salido.

Segundos después, la mujer se percata que el comensal le entregó su número de teléfono, pero no dejó propina. Ante esta situación, Sagetha, sin dudarlo, rápidamente le escribió al cliente para indicarle que “la próxima vez que deje su número, asegúrese de dejar una propina”.

En la publicación la joven asegura que hizo lo correcto pues solo tuvieron la audacia de dejar su número de teléfono porque ella les había parecido linda.

Luego del reclamo, Sagetha subió una captura de pantalla de la conversación. En dicha imagen, el comensal le explicó que había otra persona encargada de pagar la cuenta. A pesar de que recibió el dinero de todos sus acompañantes, el sujeto habría olvidado dejar la propina.

Finalmente el comensal le envió 75 dólares y se disculpó con la mujer por lo sucedido. “Bueno, ahora me veo como un idiota. Realmente me disculpo contigo, no somos gente así”, comentó el hombre.

En redes los usuarios opinaban sobre si las personas deberían o no dejar propina en los restaurantes y las opiniones fueron muy divididas.

