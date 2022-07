VIDEO: Reportero transmite en vivo con su bebé en brazos, no pudo dejarlo en la guardería

LONDRES.- Se hizo viral un momento en donde un reportero aparece en una transmisión en vivo con su bebé en brazos pues asegura no encontró quien lo llevara a la guardería.

Historia de ternura

El corresponsal en Londres dio a sus espectadores una tierna imagen de él con su bebé y es que aparece en el video con su bebé en sus brazos generando muchas reacciones en redes sociales.

En la grabación, el corresponsal habló sobre el futuro del futbolista brasileño Neymar Jr. Y es que al parecer, no entra en planes del Paris Saint-Germain para la próxima temporada.

Sin embargo el reportero varias veces fue distraído por su bebé mientras hablaba, de hecho al principio del video se ve como el niño intenta quitarle los lentes.

Entonces el hombre sujeta la mano del bebe y empieza a mecerlo para tranquilizarlo lo que generó demasiada ternura.

“Lucas no podía ir a la guardería. No tenemos familia cerca y mi esposa estaba en una reunión importante. Vino conmigo a trabajar y no me dio mucha paz.”, tuiteó el reportero.

Al final se puede escuchar al fondo la risa del camarógrafo y finalmente termina la transmisión. Muchos usuarios aplaudieron y felicitaron al hombre por tener el valor de transmitir y de cuidar siempre a su hijo en sus brazos.

