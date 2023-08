TikTok: Sale a correr por las calles de México y su experiencia sorprende en internet

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral en TikTok una joven extranjera de nombre Mariona Pujol quien llamó la atención de los usuarios al mostrar lo que experimentó cuando decidió hacer un poco de ejercicio al aire libre durante su estadía en México.

Aparentemente, la influencer dejó ver que no la pasó muy bien al salir a las calles de la ciudad sola.

Viral

Mediante la cuenta @marionapujolmerino, mostró lo que pasó en un momento de querer ir a ejercitarse sin pensar que la pasaría mal durante el peculiar recorrido.

“Son las 6:30 de la mañana y vamos a correr por Ciudad México sin conexión a internet ni nada, he hablado con un taxista y me dijo que es muy peligroso, pero aquí he hablado con todo el mundo y me han dicho que no”, empieza diciendo.

Después la joven siguió grabando cada uno de sus pasos y documentó que pasó por ciertos vecindarios que ella consideró peligrosos y también por algunos monumentos en ciertos turísticos de México.

Asimismo, documentó también que perdió la orientación por un momento al no tener claro por dónde debía correr.

Finalmente, si bien esta española experimentó una llamativa situación en desde muy temprano, pudo encontrar la calle por la que emprendió su rutina y terminó llegando a su hotel con mucha tranquilidad.