TikTok: Pensaron que el padre lanzaba dólares en bautizo y eran billetes con la cara de su hijo

MÉXICO.- Un dólar americano suele valer alrededor de 20 pesos mexicanos y puede ser de gran utilidad a la hora de comprar tanto en México como en Estados Unidos.

Es por eso que una pareja decidió hacerle una broma a los invitados del bautizo de su hijo y también causó gran viralidad en redes sociales.

Viral

En el video se logra apreciar como los invitados hicieron una fila cuando el padre saco un arma de juguete aparentemente que lanza dinero.

El sujeto les hizo creer que de la pistola iba a salir varios billetes americanos y es por ello que, literal, “dejaron la vida” como si fueran niños y pretendían recoger todos los dulces de la piñata.

La pistola si aventó billetes, pero estos tenían plasmada la cara del bebé en su parte de enfrente causo así el asombro entre los invitados y también lo usuarios que vieron el video en la popular plataforma.

“Todos aventándose por los dólares. Los dólares tenían la cara de Bebé Pato”, escribió la usuaria.

El vídeo rápidamente se volvió viral y ya tiene más de 678 mil reproducciones y más de 16 mil 'me gusta', Al igual que los cibernautas, los invitados no pudieron aguantar las risas al ver que no eran los dólares que había prometido el padre.

No cabe duda que los videos virales nos muestran situaciones poco usuales y algunas logran sacar una sonrisa.

