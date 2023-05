TikTok: Mujer viaja con Eugenio Derbez, no lo reconoce y pide ayuda en redes para saber ‘quién es’

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar historias divertidas y peculiares que nos muestran que las cosas pueden ser diferentes a como pensamos.

Por ello, ahora un joven extranjera ha llamado la atención al sentarse con el actor mexicano Eugenio Derbez en un vuelo y no reconocerlo.

Viral

Se podría decir que no hay mexicano y, en general, latinoamericano que no conozca al popular Ludovico de ‘La familia P.Luche’, pero esto no ocurre lo mismo con el público extranjero y claro ejemplo de ello se puede observar en el siguiente caso.

“¿Alguien me puede decir quién es este hombre? Porque la gente le pide fotos y me asusta preguntarle quién es”, se lee en la descripción del clip.

La joven tenía la esperanza de que le ayudaran a reconocerlo, pero nunca imaginó que se trataría de una de las figuras más famosas de México.

Inmediatamente, los usuarios comentaron los filmes y series de televisión que protagonizó Eugenio y así el clip llego hasta el actor, quien lo compartió en sus redes y le respondió a la joven por no reconocerlo.

“Hola, Paige. Permíteme presentarme. Mi nombre es Eugenio Derbez, usualmente soy un actor y director, pero también soy un valet parking y en ocasiones un millonario o un maestro de música”, dijo.