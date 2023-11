TikTok: Mujer que se casó con un muñeco de trapo hace fiesta de revelación de género para su segundo hijo de trapo

BRASIL.- La familia de la mujer brasileña que decidió casarse con un muñeco de trapo sigue creciendo, y acaba de compartir la emocionante noticia de la llegada de su segundo hijo. Para conmemorar este momento especial, organizaron una llamativa fiesta de revelación de género a la que asistieron alrededor de 40 invitados.

Meirivone Rocha Moraes es el nombre de la protagonista, y su "esposo" responde al curioso nombre de Marcelo, un muñeco artesanal confeccionado por su propia madre, del cual presume con orgullo en las redes sociales, especialmente en TikTok.

Con respecto a su segundo embarazo, que, al igual que el primero, se trata de otra muñeca, anunció con entusiasmo que la pequeña Marcela vendrá al mundo en diciembre.

El video de la revelación mostró a Moraes, Marcelo y Marcelinho, su primer hijo, todos vestidos con tonos de rosa y azul, acompañados de decoraciones que seguían la misma paleta de colores. Moraes sostenía una bengala que despedía humo rosa, mientras saltaba y expresaba su alegría. La cámara capturó el bullicio de aproximadamente 40 familiares y amigos que aplaudían con entusiasmo. En sus propias palabras:

Además, realizó uno de esos característicos videos en los que consulta a los invitados sobre sus predicciones respecto al género del futuro bebé. En una divertida escena, su hijo de trapo, Marcelinho respondió con silencio.



También podría interesarte: Viral: Mujer que se casó con un muñeco de trapo, dice que su relación está en crisis porque le fue infiel

A pesar de los desafíos que han enfrentado, como las declaraciones sobre supuestas infidelidades y secuestros, Moraes ha expresado su molestia ante las dudas sobre la autenticidad de su familia y su relación:

Me resulta realmente perturbador cuando la gente sugiere que esto es falso. Me llena de indignación. Soy una mujer de carácter; mis padres me enseñaron a ser honesta, a ser una buena persona y a no aprovecharme de nada.