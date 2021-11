TikTok: Mascota adopta a gato luego de perder a sus cachorros

ESTADOS UNIDOS.- La plataforma de TikTok sigue siendo una de las más populares entre los usuarios de redes sociciales, y es que su gran cantidad de videos logra hipnotizar a quien tenga acceso a esta aplicación, ya sea por pasar el tiempo, reirte un rato o incluso provocar las lágrimas de tristeza o alegría.

Y ahora, fue el turno de un clip bastante emotivo que puso nostálgicos a la mayoría de internautas que pudieron ver el tierno video, en el cual aparecía una perra que acababa de parir, pero que perdió a cada uno de sus bebés, pero intentó sustituir su terrible pérdida con otra mascota que necesitaba de una madre.

"Acaba de tener bebés y ninguno de ellos salieron vivos, ahora llegó con este a casa", se lee en la imagen del clip. En donde aparece la gran mascota junto a un pequeño gatito que no dejaba de tomar leche de sus pechos, pues parece haber sido abandonado y con muchísima hambre, lo que logra la perfecta compañía entre ambas.

El TikTok fue publicado por el usuario de @mikawhite71, quien es dueña del can y siguió documentando sobre la nueva mascota que se unía a su casa y, al parecer, el gatito logró adaptarse a su nueva madre de distinta especie, pero que lograron crear un gran vínculo por ser adoptada por la perra.

De momento, el video ya cuenta con 3.4 millones de reproducciones y más de 680 mil Me Gusta; entre los comentarios, destacaron aquellos usuarios que expresaron la ternura y el lindo gesto de la can.

"Te mira con carita de 'ya sé que es distinto a mí, pero no me lo saques'", "Es lo mas tierno y dulce de un animalito", "Ya lo adoptó, es su hijo", "Ella escogió la adopción", "Esto me rompe el corazón, ella perdió a sus bebés, daría todo para que tenga lo que quiere", "Los animales son ángeles de la tierra", fueron tan solo algunos comentarios que destacaron.