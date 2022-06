TikTok: Madre confiesa que se hizo pasar por su hija  para inscribirla en un reality

ESTADOS UNIDOS.- En los videos virales en Tiktok podemos encontrar muy variadas situaciones de la vida habitual y es que siempre los videos que se hacen tendencia tratan sobre situaciones inusuales que les ocurre a ciertas personas en su día a día.



Este caso es de una joven que ha confesado en las redes sociales el momento en que su madre le confiesa que se hizo pasar por ella para inscribirla en un famoso reality show.

Historia viral

La chica mediante un video en TikTok dio a conocer su inusual historia y es que su madre la abría inscrito en un famoso reality show llamado "Love Island" en donde van personas solteras a vivir en una villa conviviendo durante 24 horas.

Fue a través de un mensaje de texto en donde su madre se lo confesó y hasta le había pedido su corre electrónico anteriormente para llenar la solicitud.

Paso seguido su madre la tuvo que poner al tanto de la situación para que si recibía alguna llamada del director del casting no la sorprendiera y ahí le dio la noticia.

"Envié tu solicitud" empezó la madre a confesarse, para después decirle algunas respuestas que dio en la entrevista con el director.

Sin embargo eso no terminó ahí pues la madre le reveló otra cosa, "Oh, puse que eras bisexual y virgen y que no estabas dispuesta a conectarte." Después finalizar con un “de nada”.

La chica en el video parece ser que no tuvo problemas con la acción de su madre pues se le puede ver contenta, incluso en la descripción del mismo video puso "dedos cruzados" como dando a entender que estuviera esperando que la aceptaran las personas del reality.

El video ya cuenta con más de 80 mil reproducciones y miles de comentarios de gente sorprendida con la acción de la madre e incluso hay muchos que le comentan "quiero una madre así".

