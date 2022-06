TikTok: Le gritaron piropos mientras caminaba, pero no le gustó e hizo algo inesperado para vengarse

ESTADOS UNIDOS.- En la plataforma de TikTok los videos virales muestran situaciones cómicas y divertidas, pero a veces también esto puede cambiar y nos muestra el otro lado de las cosas y situaciones no tan agradables que viven algunas personas.

Se hizo viral la historia de una chica llamada Kary Comer que caminada por una calle en su ciudad Nueva York y fue piropeada por varios hombres que se encontraban en el lugar.

Sin embargo no le gusto para nada la acción e hizo algo que los hombres no se esperaban y para lograr vengarse.

“Chicos, lo acabo de hacer”, comenzó diciendo en el mencionado clip con una sonrisa en su rostro.

Al no estar nada contenta con la reacción de los hombres Katy optó por no quedarse callada y les contesto: Oh, lo siento, no tengo cambio”, contó, la joven manifestó ello para hacerles creer a los hombres que los veía como mendigos y de la calle.

La chica indicó en su video que los tipos se quedaron sin palabras a raíz de su reacción inesperada.

El video rápidamente se hizo viral en dicha plataforma de videos y muchos usuarios aplaudieron su venganza y como los dejó callados con solo un comentario y aseguran que pese a esto ya no volverían a gritarle nuevamente cualquier piropo o chiflido.

