TikTok: "Le ganaron el viaje" Uber graba el momento en que policías se llevan a su pasaje

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna los conductores de plataformas como Uber y DiDi tienen cientos de anécdotas, pues día a día transportan a muchas personas hacia sus destinos.

Por ello, ahora un hombre compartió la inusual experiencia que vivió y llamó la atención de los usuarios.

Aparentemente, el pasajero estaba en mal estado y fue llevado por autoridades antes de poder tomar su viaje.

En el material se aprecia el momento en que el conductor de Uber, identificado como Edgar Mora León, llega al punto de encuentro con su pasajero programado.

Sin embargo, al llegar al lugar, se encuentra con una sorpresa inesperada: el pasajero está siendo abordado por las autoridades debido a su presunto estado de embriaguez.

En medio de la situación, el conductor de Uber no pudo evitar soltar una risa y comentar: "No mam*n banda, se están llevando a mi usuario. Creo que viene bien ped* el morro, pero no me voy a meter en ped*s".

Se puede apreciar al pasajero sosteniéndose de un poste de luz mientras los policías intentan llevarlo consigo, creando una escena cómica debido a la peculiaridad de la situación.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula más de 3 millones de reproducciones y cientos de comentarios.