TikTok: Joven revela lista con los motivos por los cúales no quiere tener hijos y se vuelve viral

ESTADOS UNIDOS.- En muchas redes sociales se han vuelto virales videos en donde jóvenes confiesan libremente que no quieren ser padres o madres, este es el caso de una joven que expuso una lista en donde muestra las razones por las cuales no quiere ser madre.

Historia viral

Se trata de la joven Maria Angelopoulos una chica australiana que mediante su cuenta en TikTok @m.a.r.i.aaaaaaa revela los motivos por los cuales se niega a tener hijos.

Compartió una lista larga de razones. La primera y más importante de todas es que simplemente no quiere. Luego dijo: “Número dos, no quiero estar embarazada, no quiero que me crezca la barriga, que mi cuerpo cambie y que mis órganos se muevan.

Confeso también entre sus razones sobre el daño que le haría a sus partes intimas si da a luz, confesando que es aterrador y te puedes desgarrar y los médicos tendrían que coserte manifestó.

Maria explicó que es feliz cuidado a otros niños y al finalizar el día devolverlo con sus padres y ella así quedar libre, es mejor como tía y no tener que criarlo.

Gastar dinero en pañales y en la crianza de un niño no le agrada para nada. Sobre estos temas también habló y dejó en claro su posición

Gracias a estas y muchas más razones la joven rápidamente se hizo viral y varias personas en redes comparten su video como a favor de la chica, aunque también cuenta con varios comentarios negativos, hay hasta algunos que lo toman con humor.

El video ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y más de 4 mil comentarios.

